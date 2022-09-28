Новосибирцев просят помочь семье погорельцев, оставшейся без вещей и документов. Фото: "Моя Первомайка".

В селе Новолуговое под Новосибирском сгорел дом семьи из 5-ти человек. Люди, к счастью, выжили. Только вот вещей и документов у них не осталось. Случилось несчастье в ночь на 26 сентября на улице Советской. Информация об этом появилась в группе «Моя Первомайка».

– Наш район неоднократно помогал соседям, которые оказались в беде. Мы надеемся, что и в этот раз найдутся те, кто сможет протянуть руку помощи семье из пяти человек: бабушка и дедушка, дочь и двое внуков, – говорится в посте паблика.

Неравнодушных новосибирцев просят помочь погорельцам вещами. Так, для девочки 16-ти лет подойдет одежда 42-44 размера и обувь 36-37 размера. Для 41-летней женщины нужна одежда 42-44 размера и обувь 37. Для бабушки – одежда 46 размера и обувь 37. Для дедушки подойдут вещи 46-48 размера и обувь 43.

Тех, кто готов помочь погорельцам, просят звонить по номеру 8-953-806-02-66.

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