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Общество27 сентября 2022 20:19

Главный эпидемиолог Новосибирской области призвала носить маски

По словам Елены Пудовой, это может стать хорошей мерой профилактики сезонных болезней
Галина СИМОНОВА
Главный эпидемиолог Новосибирской области призвала носить маски.

Главный эпидемиолог Новосибирской области призвала носить маски.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова призвала носить маски для профилактики сезонной заболеваемости гриппом и коронавирусом.

— Вирус сам по себе в воздух не попадает. Любой вирус — паразит, обитает внутри клеток организма-хозяина и выделяется с биологическими жидкостями: слюной, слизистыми выделениями из носа. Он передается от человека к человеку в момент разговора, и особенно — когда больной кашляет или чихает. Маска — это надежный физический барьер для вирусов, — пояснила Елена Пудова.

Медики советуют пациентам с признаками ОРВИ носить маску даже дома, чтобы защитить членов своей семьи. Еще ношение маски необходимо в людных местах, особенно для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом.

Кроме того, эпидемиолог также отмечает, что с симптомами простуды нельзя отправляться на работу, в магазин или аптеку. Детей также не стоит отправлять на уроки в школу и в детский сад.

— Во-первых, это риск для здоровья самого больного. Во-вторых, и коронавирусная инфекция это очень четко показала, даже если человек сам переносит болезнь легко, у того, кого он заразит, болезнь может протекать тяжело и даже, к сожалению, привести к летальному исходу, — отмечает Елена Пудова.

Напомним, сейчас в Новосибирской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на утро 27 сентября в регионе зарегистрировано 293 003 случая коронавируса (+704 за сутки). В инфекционные стационары региона с диагнозом covid-19 и с подозрением на него госпитализированы 547 человек, в том числе 28 детей. В реанимации находятся 23 человека, к аппаратам ИВЛ подключены три пациента. Полностью выздоровели 277 609 пациентов, 1 310 — за последние сутки.

В Новосибирской области также продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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