Главный эпидемиолог Новосибирской области призвала носить маски. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова призвала носить маски для профилактики сезонной заболеваемости гриппом и коронавирусом.

— Вирус сам по себе в воздух не попадает. Любой вирус — паразит, обитает внутри клеток организма-хозяина и выделяется с биологическими жидкостями: слюной, слизистыми выделениями из носа. Он передается от человека к человеку в момент разговора, и особенно — когда больной кашляет или чихает. Маска — это надежный физический барьер для вирусов, — пояснила Елена Пудова.

Медики советуют пациентам с признаками ОРВИ носить маску даже дома, чтобы защитить членов своей семьи. Еще ношение маски необходимо в людных местах, особенно для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом.

Кроме того, эпидемиолог также отмечает, что с симптомами простуды нельзя отправляться на работу, в магазин или аптеку. Детей также не стоит отправлять на уроки в школу и в детский сад.

— Во-первых, это риск для здоровья самого больного. Во-вторых, и коронавирусная инфекция это очень четко показала, даже если человек сам переносит болезнь легко, у того, кого он заразит, болезнь может протекать тяжело и даже, к сожалению, привести к летальному исходу, — отмечает Елена Пудова.

Напомним, сейчас в Новосибирской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на утро 27 сентября в регионе зарегистрировано 293 003 случая коронавируса (+704 за сутки). В инфекционные стационары региона с диагнозом covid-19 и с подозрением на него госпитализированы 547 человек, в том числе 28 детей. В реанимации находятся 23 человека, к аппаратам ИВЛ подключены три пациента. Полностью выздоровели 277 609 пациентов, 1 310 — за последние сутки.

В Новосибирской области также продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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