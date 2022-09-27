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Общество27 сентября 2022 13:03

Военком Новосибирской области рассказал, куда отправят мобилизованных

Подготовка будет длиться не менее 14 дней
Анастасия ХРОМЫХ
Военком Новосибирской области ответил на вопросы про мобилизацию.

Военком Новосибирской области ответил на вопросы про мобилизацию.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, куда отправят мобилизованных. Его слова прозвучали в эфире телеканала ОТС во вторник, 27 сентября.

Военком рассказал, что сначала человек получает повестку. В ней указаны место, куда нужно прибыть, и время.

После прибытия на пункт сбора военкомата молодой человек/мужчина проходит медкомиссию.

− Там уточняются его военно-учетные данные. После этого вопрос выносится на решение комиссии по мобилизации, − рассказал Евгений Кудрявцев.

Если решение принимают в пользу частичной мобилизации, человеку говорят, куда и ко скольким ему приходить. На следующий день организуют транспорт в воинскую часть, где будет проходить подготовка. Мобилизованный прибывает к месту отправки с вещами. Что касается подготовки, то она будет длиться не менее 14 дней.

Военком акцентировал внимание на том, что при отборе всегда учитывается военно-учетная специальность. То есть, например, если человек до начала мобилизации был водителем, то он им и останется.

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