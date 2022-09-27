Военком Новосибирской области рассказал, куда отправят мобилизованных

Военком Новосибирской области ответил на вопросы про мобилизацию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, куда отправят мобилизованных. Его слова прозвучали в эфире телеканала ОТС во вторник, 27 сентября.

Военком рассказал, что сначала человек получает повестку. В ней указаны место, куда нужно прибыть, и время.

После прибытия на пункт сбора военкомата молодой человек/мужчина проходит медкомиссию.

− Там уточняются его военно-учетные данные. После этого вопрос выносится на решение комиссии по мобилизации, − рассказал Евгений Кудрявцев.

Если решение принимают в пользу частичной мобилизации, человеку говорят, куда и ко скольким ему приходить. На следующий день организуют транспорт в воинскую часть, где будет проходить подготовка. Мобилизованный прибывает к месту отправки с вещами. Что касается подготовки, то она будет длиться не менее 14 дней.

Военком акцентировал внимание на том, что при отборе всегда учитывается военно-учетная специальность. То есть, например, если человек до начала мобилизации был водителем, то он им и останется.

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