В Новосибирске разыскивают водителя минивэна, который прокатился по встречной полосе

В Новосибирске ищут водителя, который прокатился по встречке на улице Ипподромской. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
В Новосибирске ищут водителя, который прокатился по встречке на улице Ипподромской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Пост появился в группе «АСТ-54». Автор сообщил, что заметил нарушителя в ночь с воскресенья на понедельник.
Ситуация кажется особенно странной. Ведь полосы движения разделены тротуаром. Как водитель оказался на «чужой» полосе – остается только гадать.
В ГИБДД отреагировали на публикацию.
− По данной публикации экипажи ГИБДД ориентированы на установление личности водителя, − сообщили в ГИБДД.
Его привлекут к административной ответственности.
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