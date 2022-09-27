В Новосибирске встретили с караваем вернувшихся со спецоперации на Украине спецназовцев

Вернувшихся со спецоперации на Украине спецназовцев встретили в Новосибирске. Фото: Спецназ «Ермак»

Вернувшихся со спецоперации на Украине военнослужащих отряда спецназначения «Ермак» встретили в Новосибирске. Пост появился в группе отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча состоялась 12 сентября. Местные жители взяли флаги и плакаты и вышли на улицу, чтобы поприветствовать героев.

− Инициативу жителей поддержали многие муниципальные, коммерческие и общественные организации, предприниматели, руководители и простые служащие, − сообщили в публикации.

Спецназовцев встречали члены различных мотоклубов, представители Городского Гражданско-патриотического центра, военно-патриотический клуб «Казачья застава», протоиерей Дмитрий Полушин и многие другие. Участникам спецоперации вручили каравай.

Военнослужащие поблагодарили всех за теплый прием. Также они отметили слаженную работу экипажей ГИБДД и Военной автомобильной инспекции, которые обеспечили коридор для колонны.

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