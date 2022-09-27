Главный эпидемиолог региона выступила за ношение масок в сезон гриппа и коронавируса

Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова выступила за ношение масок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова напомнила о простых, но эффективных мерах профилактики сезонных инфекций и коронавируса.

— Вирус сам по себе в воздух не попадает. Любой вирус — паразит, обитает внутри клеток организма-хозяина и выделяется с биологическими жидкостями: слюной, слизистыми выделениями из носа. Он передается [от человека к человеку] в момент разговора, и особенно — когда больной кашляет или чихает. Маска — это надежный физический барьер для вирусов. К примеру, два человека находятся в метре друг от друга. Один в настоящий момент болен и выделяет вирус, другой — здоров. Даже если маску наденет только тот, кто болеет, вероятность заразиться у второго человека снижается в 5-7 раз. Если же в масках будут оба, то риск передать [респираторную] инфекцию сокращается до 2-3%, — рассказала она.

Маски защищают не только от коронавируса, но и от других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Эпидемиологи советуют пациентам с признаками ОРВИ носить маску даже дома, чтобы защитить свою семью. В месте скопления людей медицинская маска просто необходима, особенно пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто часто болеет простудами.

Важной мерой профилактики коронавирусной инфекции является и вакцинация. Работа прививочных кабинетов по вакцинации от коронавируса организована министерством здравоохранения Новосибирской области. Прививку можно поставить в поликлиниках — как в районах, так и в областном центре. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber