Посылку с мухомором без документов не выпустили из Новосибирска в Израиль

Из Новосибирска не выпустили посылку с мухомором. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мухомор в посылке из Новосибирска не пропустили в Израиль из-за отсутствия документов. Инцидент произошел 23 сентября в сортировочном центре аэропорта «Толмачево». Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

– Пакет с 1 килограммом сушеного гриба мухомора, подлежащего фитосанитарному контролю, предназначался получателю из Израиля, – рассказали в пресс-службе.

Гриб не прошел досмотр и упустил шанс на авиапутешествие. Его отправление запретили в соответствии с российским законодательством о карантине растений.

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