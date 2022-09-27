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Общество27 сентября 2022 7:58

Мобилизованным новосибирцам предложили сдать оружие на временное хранение в Росгвардию

Так его не украдут и не потеряют
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мобилизованным новосибирцам предложили сдать личное оружие на хранение во время службы. Фото: Росгвардия.

Мобилизованным новосибирцам предложили сдать личное оружие на хранение во время службы. Фото: Росгвардия.

Во вторник, 27 сентября, мобилизованным жителям Новосибирской области предложили бесплатно сдать личное оружие на хранение в Росгвардию.

– Управление Росгвардии по Новосибирской области предлагает гражданам-владельцам оружия, подлежащих мобилизации, сдать оружие на временное хранение в территориальные подразделения Росгвардии и МВД России по месту жительства, – сообщила КП-Новосибирск начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

Оружие предлагают сдать, чтобы оно не потерялось во время прохождения службы владельцем, а также чтобы его не украли.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мобилизованные жители Новосибирской области смогут жениться раньше положенного срока.

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