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Звезды27 сентября 2022 6:59

Сибирские пельмени могут стать культурным наследием России

Однако процесс патентования занимает много времени
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Пельмени из Новосибирской области могут стать национальным символом России.

Пельмени из Новосибирской области могут стать национальным символом России.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сибирские пельмени могут стать гастрономическим символом не только Новосибирской области и Сибири, но и всей России. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС на вопрос журналиста КП-Новосибирск о «гастрономическом фетише» региона ответила заместитель министра экономического развития Новосибирской области, глава управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Анна Павлова.

– Мы с Роспатентом обсуждаем тему того, что сибирские пельмени – это наше исконное блюдо. В этом году мы даже зарегистрировали географическое указание уникального рецепта ручной лепки пельменей одного грантополучателя из сферы туризма, – рассказала Анна Павлова.

Глава управления маркетинга отметила, что гастрономической «фишечкой» относительно молодой Новосибирской области являются всевозможные рыбные явства, пельмени, сибирские настойки, сбитень и взвары.

– Мы год назад с Роспатентом обсуждали, что неплохо бы вообще сделать это нематериальным культурным наследием России в целом. Это долгий процесс, нужно обсуждать на межнациональном, затем на федеральном уровне. Но мы хотим, – подчеркнула Анна Павлова.

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