Сибирские пельмени могут стать культурным наследием России

Пельмени из Новосибирской области могут стать национальным символом России. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сибирские пельмени могут стать гастрономическим символом не только Новосибирской области и Сибири, но и всей России. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС на вопрос журналиста КП-Новосибирск о «гастрономическом фетише» региона ответила заместитель министра экономического развития Новосибирской области, глава управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Анна Павлова.

– Мы с Роспатентом обсуждаем тему того, что сибирские пельмени – это наше исконное блюдо. В этом году мы даже зарегистрировали географическое указание уникального рецепта ручной лепки пельменей одного грантополучателя из сферы туризма, – рассказала Анна Павлова.

Глава управления маркетинга отметила, что гастрономической «фишечкой» относительно молодой Новосибирской области являются всевозможные рыбные явства, пельмени, сибирские настойки, сбитень и взвары.

– Мы год назад с Роспатентом обсуждали, что неплохо бы вообще сделать это нематериальным культурным наследием России в целом. Это долгий процесс, нужно обсуждать на межнациональном, затем на федеральном уровне. Но мы хотим, – подчеркнула Анна Павлова.

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