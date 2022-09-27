Новосибирская область получила новую лесопожарную технику по нацпроекту «Экология»

Новосибирская область получила новую технику по нацпроекту. Фото: Минприроды НСО.

В 2022 году в Новосибирской области обновляют пожарную и лесохозяйственную технику. Оснащенность достигла почти 100 %. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– На сегодняшний день процент оснащенности по лесопожарной технике и оборудованию составляет 92,8 %, по лесохозяйственной технике и оборудованию – 80,3 %, – сообщили в Минприроды региона.

Закупки нового оборудования стали возможны благодаря нацпроекту «Экология». Обновление спецтехники происходит уже не первый год.

Новые машины получили Баганское, Маслянинское, Барабинское, Венгеровское, Кыштовское, Тогучинское и Ордынское лесные хозяйства. Руководителю последнего лесхоза передали новый измельчитель древесины, пней и кустарников.

– Это не последняя партия, в ближайшее время ожидается поставка еще 5 единиц, – сообщил начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов регионального Минприроды Алексей Бугаков.

Алексей Бугаков добавил, что закупки позволили сэкономить бюджетные средства. Благодаря этому в Рослесхозе согласовали покупку еще 2 прицепных модулей лесопожарной техники и 34 единиц оборудования.

В настоящее время в министерстве оформляют конкурсную документацию.

На закупку оборудования для охраны лесов в этом году из средств федерального бюджета выделили свыше 124 миллионов. Уже 93 единицы машин и оборудования поступили в Новосибирскую область. Поставки контролирует министерство природных ресурсов и экологии региона.

Обновление техники в области в 2022 году проводят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber