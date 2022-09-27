В Новосибирске нашли водителя, сбежавшего после наезда на 10-летнего мальчика

В Новосибирске нашли сбежавшего с места аварии водителя. Фото: стоп-кадр ГИБДД Новосибирска.

В Новосибирске нашли водителя, который сбежал после того, как сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили 27 сентября в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

– В ходе розыскных мероприятий был установлен водитель – мужчина 1990 года рождения и автомобиль – Рено Latitude, – рассказали в ГИБДД.

ДТП произошло вечером 24 сентября напротив дома № 40 на улице Титова. Водитель проехал на красный сигнал светофора, пока дети переходили дорогу. Мальчика увезли в больницу с различными травмами.

В отношении водителя вынесено четыре административных протокола. У мужчины не было с собой водительских прав и страховки. Его автомобиль увезли на специализированную стоянку.

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