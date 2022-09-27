Новосибирск занял 34 место в рейтинге городов России по уровню зарплат

Новосибирск занял 34 место в списке городов с самыми высокими зарплатами. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск занял 34 место в рейтинге из 100 городов России по среднему уровню зарплат. В среднем за первое полугодие 2022 года новосибирец получал в месяц 55 200 рублей. Исследование провели «РИА Новости».

Первые места заняли города в Ямало-Ненецком автономном округе. Средняя зарплата в месяц за первое полугодие 2022 года в Новом Уренгое составляет 129 500 рублей. Москва встала на 4 место, а Санкт-Петербург скромно устроился на 8 строчке рейтинга.

Больше новосибирцев зарабатывают жители Иркутска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Томска и других городов.

Последнее место в списке из ста городов страны по уровню зарплат заняла столица Республики Калмыкия – город Элиста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber