В Новосибирске «Фольгсваген» сбил 10-летнюю девочку

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось в понедельник, 26 сентября, в Октябрьском районе города.

— В 16:25 35-летний водитель автомобиля «Фольксваген повод» ехал по улице Кирова со стороны улицы Дунайская в сторону улицы Грибоедова. И у дома № 225 на улице Кирова он сбил переходившую дорогу 10-летнюю девочку, — сообщили в Госавтоинпекции по Новосибирску.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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