В Новосибирске мужчина пытался угнать припаркованный во дворе мотоцикл

В Советском районе Новосибирска мужчина пытался угнать мотоцикл «Сузуки». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе Новосибирска мужчина пытался угнать мотоцикл «Сузуки», припаркованный во дворе жилого дома. Угонщика заметили очевидцы и вызвали на место Росгвардию.

— К моменту прибытия экипажа злоумышленник откатил мотоцикл в соседний двор, где попытался подобрать ключ зажигания, однако попытка не увенчалась успехом. При виде патруля Росгвардии он попытался сбежать, однако был задержан. При досмотре в кармане куртки гражданина была обнаружена связка ключей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как позже отметили в ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемый — 37-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей.

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