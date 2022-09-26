Губернатор Новосибирской области подписал постановление об осеннем призыве

В Новосибирской области стартовал осенний призыв. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 26 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об осеннем призыве. Документ опубликовали на сайте правительства региона.

Главам министерств губернатор поручил организовать работу медкомиссий, проверить физподготовку призывников и провести мероприятия по культурно-массовой и воспитательной работе. Также глава региона рекомендовал обеспечить дежурство наряда полиции на сборном пункте Новосибирской области в целях безопасности.

В спорных диагностических случаях призывников будут обследовать в военном госпитале и городских больницах.

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