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Общество26 сентября 2022 6:50

В Новосибирске в запертой квартире нашли троих маленьких плачущих детей

Они долгое время были без присмотра, где их родители – не ясно
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске в запертой квартире нашли троих маленьких плачущих детей.

В Новосибирске в запертой квартире нашли троих маленьких плачущих детей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители дома на улице Петухова в Новосибирске позвонили спасателям из-за детского плача, который слышался из-за запертой двери квартиры. По словам жильцов, он долго не прекращался.

– Вечером 25 сентября спасатели прибыли на место. Они обеспечили доступ в квартиру. За закрытой дверью нашли мальчиков, 2017 и 2018 годов рождения и девочку 2015 года рождения, – говорится в сообщении службы спасения МАСС.

Взрослых в квартире не было. Сколько малыши были без присмотра, и самое главное, почему они остались надолго одни, пока не ясно. Зарёванных ребятишек передали сотрудникам полиции.

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