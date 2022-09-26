В Новосибирске в запертой квартире нашли троих маленьких плачущих детей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители дома на улице Петухова в Новосибирске позвонили спасателям из-за детского плача, который слышался из-за запертой двери квартиры. По словам жильцов, он долго не прекращался.

– Вечером 25 сентября спасатели прибыли на место. Они обеспечили доступ в квартиру. За закрытой дверью нашли мальчиков, 2017 и 2018 годов рождения и девочку 2015 года рождения, – говорится в сообщении службы спасения МАСС.

Взрослых в квартире не было. Сколько малыши были без присмотра, и самое главное, почему они остались надолго одни, пока не ясно. Зарёванных ребятишек передали сотрудникам полиции.

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