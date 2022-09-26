Почти 60 домов Новосибирска остались без электричества 26 сентября

В Новосибирске в 60 домах отключили электричество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 сентября, в Новосибирске отключили свет в 58 домах из-за ремонтных работ. Информация об этом появилась на муниципальном портале города.

В Дзержинском районе отключения коснулись дома № 249 на улице Бориса Богаткова, дома № 10а на улице Глинки, домов № 189 и № 191 на Гоголя, № 62 на Красина и пяти домов на проспекте Дзержинского: № 10/1, № 12, № 14, № 14/1 и № 14/2.

В Заельцовском районе без света остались улицы Рентгеновская и Таганрогская, в Калининском – улица Подневича.

В Ленинском районе электричество временно отключили в доме № 11/1 по улице Ватутина, домах № 11, № 13 и № 15/1 на Выставочной, № 50 на Котовского, № 9, № 9/1 на Троллейной и дома № 21/1, № 27 по улице Широкой.

Также отключения коснулись домов № 25/1 и № 25/2 по улице Гаранина в Октябрьском районе.

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