Новосибирцы рассказали о нашествии тараканов на Петухова

Санобработка подъездов помогает не всегда Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сибирячка пожаловалась на нашествие тараканов на улице Петухова. Подписчица «АСТ-54» опубликовала пост «ВКонтакте»:

- Нашествие тараканов просто вводит в ужас. Одни люди травят, они бегут в соседнюю квартиру, другие и вовсе их разводят. А вот управляющая компания утверждает, что в доме на улице Петухова они провели обработку, но почему-то тараканы после неё продолжают разгуливать по подъезду, как у себя дома, - рассказала автор поста.

Местные жители уверены — рассадником паразитов служат неблагополучные квартиры. После травли в подъезде насекомые вновь вылезают оттуда.

- Вся Затулинка ими просто кишит. Я полтора года как купила квартиру, потратила кучу денег и нервов, но истребила гадов, - написала местная жительница.

- У меня на Петухова, 99 их нет. Я просто все входы труб хорошенько замазала. А вот в подъезде рано утром, догнала и хлопнула двух, - советует девушка.

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