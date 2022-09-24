«Размером с мяч»: дачница вырастила огромные баклажаны из новосибирских семян

Внучка Милослава была в шоке. Фото: Предоставлены Татьяной Богдановой

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Богданова поразила соседей гигантскими баклажанами. Дачница выложила фото урожая в соцсети, самый крупный плод оказался размером с мяч.

Весной дачница купила семена новосибирского производителя сорта «Большой увалень» и выращивала на даче в Новгородской области.

- Баклажаны выросли огромные — 1 килограмм и 300 грамм самый крупный. Все соседи удивились, что такие большие. Одним баклажаном можно накормить всю семью за один раз. Я сделала классической баклажанной икры и пинджур: баклажаны тушеные с перцем, томатом и чесноком в банке. Шикарный сорт, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Богданова.

Баклажаны росли прямо на грядках. Фото: Предоставлены Татьяной Богдановой

Дачница вырастила гигантские баклажаны не в теплице и не в парнике, а прямо на высокой грядке. Вечером накрывала специальным материалом, так как баклажаны любят короткий световой день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber