Жительница Новосибирска рискнула попробовать мухоморы

Жительница Новосибирска Евгения решила попробовать приготовить и съесть мухоморы. Фото: предоставлено Евгенией

Жительница Новосибирска Евгения решила попробовать приготовить и съесть мухоморы. Женщина прочла в сети, что при определенной обработке эти грибы не несут вреда.

— Много читала, что мухоморы съедобны. Даже смотрела видео, как мужчина слегка отварил, обжарил на костре и съел. Было очень любопытно попробовать. Помыла, отварила пару молодых красавцев. Обжарила на масле. Съела половинку (больше побоялась, поскольку на следующий день вылет в отпуск). Ничего страшного не произошло. Вкусные, как и все остальные грибы. Цвет при варке вышел, — написала женщина в паблике Вконтакте «Грибы и грибные места Новосибирск».

Как пояснила сибирячка КП-Новосибирск, на такой поступок ее толкнуло исключительно любопытство и уверенность в том, что после варки грибы безвредны.

Редакция КП-Новосибирск не рекомендует употреблять в пищу любые потенциально опасные грибы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber