В Новосибирске изменили маршрут двух автобусов и маршрутки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирске изменили маршрут двух автобусов и маршрутки. Как сообщили в мэрии города, это связано с перекрытием движения на улице Новоуральской в районе дома № 23 с 23 сентября по 7 октября.
— На этот период будет ограничена работа автобусных маршрутов № 27, 73 и маршрутного такси № 73 на участке с разворотом вокруг Пашинского сквера для движения в обратном, — пояснили в муниципалитете.
Перекрыли улицу Новоуральскую в связи с аварийным ремонтом теплотрассы. Водителей просят быть внимательнее и обращать внимая на знаки, проезжая по данному маршруту.
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