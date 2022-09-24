В Новосибирске изменили маршрут двух автобусов и маршрутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске изменили маршрут двух автобусов и маршрутки. Как сообщили в мэрии города, это связано с перекрытием движения на улице Новоуральской в районе дома № 23 с 23 сентября по 7 октября.

— На этот период будет ограничена работа автобусных маршрутов № 27, 73 и маршрутного такси № 73 на участке с разворотом вокруг Пашинского сквера для движения в обратном, — пояснили в муниципалитете.

Перекрыли улицу Новоуральскую в связи с аварийным ремонтом теплотрассы. Водителей просят быть внимательнее и обращать внимая на знаки, проезжая по данному маршруту.

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