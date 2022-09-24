Родители пожаловались на состояние туалетов в школе №16 в Новосибирске

В Новосибирске родители пожаловались на состояние туалетов в школе № 16.
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
В Новосибирске родители пожаловались на состояние туалетов в школе № 16: они говорили о неприятном запахе, антисанитарии и неудобной для детей сантехнике. В мэрии ответили на претензии горожан.
- С целью детального изучения вопроса был осуществлен выезд в МБОУ СОШ № 16. В результате выезда было установлено, что туалетные комнаты имеют естественный износ в связи с длительным сроком эксплуатации. Вместе с тем, в летний период был проведен косметический ремонт в туалетах, - пояснили КП-Новосибирск в мэрии.
В муниципалитете также отметили, что до 31 октября 2022 года туалетные кабинки в школе планируется отремонтировать. Сейчас на это уже составлена сметная документация.
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