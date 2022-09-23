В Новосибирске произошел пожар на стройке

В Новосибирске на стройке жилого комплекса недалеко от улицы Чехова случился пожар.

В Новосибирске на стройке жилого комплекса недалеко от улицы Чехова случился пожар. Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 сентября.

— На стройке нового ЖК около дома Чехова, 54 произошёл пожар. Со слов очевидцев загорелась «бытовка», — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Как сообщили потом сами рабочие, в результате случившегося никто не пострадал, и они просто хотели быстро высушить вещи.

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