В Новосибирске произошел пожар на стройке

В Новосибирске на стройке жилого комплекса недалеко от улицы Чехова случился пожар.
В Новосибирске на стройке жилого комплекса недалеко от улицы Чехова случился пожар. Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 сентября.
— На стройке нового ЖК около дома Чехова, 54 произошёл пожар. Со слов очевидцев загорелась «бытовка», — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».
Как сообщили потом сами рабочие, в результате случившегося никто не пострадал, и они просто хотели быстро высушить вещи.
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