В Тимирязевском сквере Новосибирска начали сносить аварийные деревья

В Тимирязевском сквере начали реконструировать зеленые насаждения. Фото: мэрия Новосибирска

В Тимирязевском сквере начали реконструировать зеленые насаждения. Об этом сообщили в Телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Работы организует МАУ «Горзеленхоз». Они сносят аварийные деревья, представляющие опасность для местных жителей. Позже на месте старых кленов появятся молодые ивы. Реконструкция будет проводиться поэтапно в течение осеннего и зимнего периодов.

Летом специалисты провели дендрологический анализ растущих в сквере деревьев. Оказалось, что 164 дерева находятся в плохом состоянии. Среди них – сухостои с уклоном более 45 градусов и прогнившие растения.

− Первый этап – замена аварийных кленов на молодые ивы вдоль пятиэтажек на улице Тимирязева, 83/1 и 85/3, − сообщили в мэрии.

Всего на территории сквера растут 1198 деревьев и 47 кустарников.

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