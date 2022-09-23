В Новосибирске объявили закупку трех новых светофоров.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске объявили закупку трех новых светофоров. Их планируется установить в Советском и Дзержинском районах, около остановок «Зеленая горка», «Улица Ползунова» и «Золотая горка».
Как сообщается на сайте госзакупок, светофоры должны быть ветроустойчивыми, иметь резервный источник питания, который позволит им автономно работать от 8 часов. Срок службы приборов должен составлять не менее 10 лет, а их металлические фрагменты должны быть хорошо заземлены.
Общая сумма заказа составляет 5, 4 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.
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