В Новосибирске объявили закупку трех новых светофоров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске объявили закупку трех новых светофоров. Их планируется установить в Советском и Дзержинском районах, около остановок «Зеленая горка», «Улица Ползунова» и «Золотая горка».

Как сообщается на сайте госзакупок, светофоры должны быть ветроустойчивыми, иметь резервный источник питания, который позволит им автономно работать от 8 часов. Срок службы приборов должен составлять не менее 10 лет, а их металлические фрагменты должны быть хорошо заземлены.

Общая сумма заказа составляет 5, 4 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

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