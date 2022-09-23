В Новосибирской области грузовой поезд насмерть задавил 26-летнего парня

В Новосибирской области 26-летний парень погиб под колесами грузового поезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области 26-летний парень погиб под колесами грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Инцидент произошел вечером 22 сентября на перегоне железнодорожных станций Сокур – Мошково.

По данным ведомства, молодой человек находился на железнодорожных путях. Машинист начал подавать сигналы повышенной громкости, однако сибиряк на них не реагировал. Избежать наезда не удалось.

− По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, − сообщили в пресс-службе.

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