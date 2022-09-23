В Новосибирске девушка на «Хонде» врезалась в чужую машину и уехала с места ДТП

В Новосибирске ищут девушку-водителя, которая врезалась в чужую машину и уехала с места ДТП. Фото: стоп-кадр / АСТ-54

В Новосибирске девушка на автомобиле Honda Avancier сдавала назад и при совершении маневра врезалась в чужую машину. Однако решать проблему она не захотела и просто уехала с места ДТП.

Публикация появилась в группе «АСТ-54». Как рассказала владелица поврежденного автомобиля, инцидент произошел во вторник, 20 сентября.

Оформлять ДТП водитель «Хонды» не стала. Девушка даже не вышла из машины и как ни в чем не бывало отправилась по своим делам.

− А мне оставила разбитый бампер, сломанный омыватель фар и несколько бессонных ночей, − пожаловалась автор поста.

Сибирячка дала виновнице аварии время до субботы, чтобы та с ней связалась и урегулировала конфликт. В противном случае она обратится в Госавтоинспекцию.

Однако в ГИБДД Новосибирской области о произошедшем узнали раньше.

− Экипажи ГИБДД ориентированы на установление личности водителя и привлечения к административной ответственности, а также установления всех обстоятельств происшествия, − сообщили в Госавтоинспекции.

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