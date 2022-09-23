Сибиряку, застрелившему агрессивного приятеля, вынесли приговор

Дело рассматривалось в Коченевском районном суде.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирской области мужчина застрелил знакомого после ссоры. Конфликт между ними произошел дома у одного из сельчан. Они вместе выпивали.
- Мужчины поссорились, и его собутыльник накинулся на обвиняемого. Он ударил его 5 раз, в том числе и по голове. Затем агрессор вышел на веранду, но продолжал угрожать. В итоге обвиняемый взял для защиты охотничий карабин. Когда приятель начал к нему приближаться с угрозами, выстрелил в него, - говорится на сайте Коченевского районного суда. – Известно, что у погибшего был в руке нож для рубки мяса.
Было возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Мужчине дали 1 год 4 месяца ограничения свободы. Этот срок принято считать условным.
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