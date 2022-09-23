Космическая матрица и лекарство от рака: новосибирские ученые удивили весь мир своими разработками

Новосибирские ученые совершают невероятные открытия. Фото: Ведомости Заксобрания НСО.

Новосибирские ученые изобретают удивительные вещи: от вакцины против коронавируса до летающего автомобиля. О самых невероятных разработках рассказали «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В Институте теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН провели лётные испытания прототипа беспилотного аппарата на тяге от вращающихся барабанов. По сути это летающий автомобиль, который в будущем сможет перевозить по воздуху и грузы, и людей.

В лаборатории Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН вырастили тяжелые бесцветные кристаллы, позволяющие разгадать тайну частицы нейтрино. С их помощью проводят исследования Вселенной и ищут частицы темной материи в недрах Земли.

Кристаллы для изучения Вселенной и космическая матрица. Фото: Ведомости Заксобрания НСО.

На базе НИИ фундаментальной и клинической иммунологии разрабатывают препараты на основе генно-модифицированных клеток, способных распознавать вирусы и опухоли, а затем убивать их за три дня.

На предприятии «Медико-биологический союз» разрабатывают пластырь на спину, который «слышит» сердцебиение и дыхание человека, а также измеряет температуру. Там же создают и реагенты для карточки, способной за одну минуту по единственной капле крови определить параметры её группы и резус-фактор.

Эффективное лекарство от рака создали в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Бор-нейтронозахватная терапия подчистую уничтожает раковые клетки путем накапливания бора в клетке, а затем «расстрела» ее пучком нейтронов.

Карточка для определения группы крови за минуту и трубочка-лаборатория. Фото: Ведомости Заксобрания НСО.

В Институте физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН создали космическую фоточувствительную матрицу, чувствительную к тепловому излучению. С ее помощью определяют места пожаров на Земле прямо со спутников.

В Институте автоматики и электрометрии СО РАН разработали медицинский газоанализатор. Пациент может просто подышать в трубочку, а прибор определит наличие заболеваний от коронавируса до болезней желудочно-кишечного тракта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber