В Новосибирске закупят гирлянды на 2,5 миллиона рублей для украшения Красного проспекта

В Новосибирске закупят праздничные гирлянды на 2,5 миллиона рублей. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Около 600 метров праздничных гирлянд закупят за 2,54 миллиона рублей для украшения центра Новосибирска. Информацию об аукционе разместил департамент строительства и архитектуры мэрии на сайте госзакупок.

– Поставка и монтаж гирлянды-перетяжки уличной в рамках праздничного и светового оформления улиц города Новосибирска к государственным и городским праздникам, – указано в описании объекта закупки.

Яркие фонарики украсят двести метров Красного проспекта. Фото: Городской центр наружной рекламы.

Всего планируют приобрести и установить 48 гирлянд длиной по 12 метров. Их развесят на высоте в 4,5 метра над уровнем дороги. Гирлянды развесят по обеим сторонам Красного проспекта от улицы Свердлова до здания Новосибирской областной юношеской библиотеки.

Заявки от поставщиков будут принимать до 30 сентября.

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