Резкое похолодание на 10 градусов придет в Новосибирск 23 сентября

Температура в Новосибирске резко опустится на 10 градусов. Фото: Василий Вахрин

В пятницу, 23 сентября, в Новосибирске прогнозируют резкий скачок температуры. Днем в четверг было до +26 градусов. Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в пятницу похолодает на 10 градусов.

– Температура воздуха в Новосибирске днем +15, +17 градусов, в области до +20 градусов, – рассказали синоптики.

Ночью столбик термометра в некоторых районах опустится до + 2 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber