Резкое похолодание на 10 градусов придет в Новосибирск 23 сентября

Температура в Новосибирске резко опустится на 10 градусов.
Фото: Василий Вахрин
В пятницу, 23 сентября, в Новосибирске прогнозируют резкий скачок температуры. Днем в четверг было до +26 градусов. Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в пятницу похолодает на 10 градусов.
– Температура воздуха в Новосибирске днем +15, +17 градусов, в области до +20 градусов, – рассказали синоптики.
Ночью столбик термометра в некоторых районах опустится до + 2 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.
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