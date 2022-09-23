В Новосибирске женщина обманом сняла с 9-летней девочки золотые серёжки. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на Монументе Славы неизвестная женщина обокрала ребёнка. Информация об этом появилась в соцсети.

– Днем 23 сентября злоумышленница обманным путём сняла золотые серьги с 9-летней девочки. Она заговорила ребёнка, – уточнили в паблике «АСТ-54».

Известно, что потерпевшая сторона написала заявление в полицию.

К посту также приложили фото предполагаемой воровки, промышляющей возле Монумента Славы.

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