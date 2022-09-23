Рассказываем про пробки в Новосибирске 23 сентября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 23 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Также затруднено движение по улице Станционной, площадям Труда и Райсовета и по проезду Энергетиков. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали Станиславского, Котовского Ватутина. Заторы на Немировича-Данченко, Троллейной и Титова. Затруднено движение по площади Лыщинского, проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.
На правом берегу сложно проехать по улицам Восход, Военной, Татьяны Снежиной и Бориса Богаткова.
Уровень пробок на утро 23 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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