Рассказываем про пробки в Новосибирске 23 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 23 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Также затруднено движение по улице Станционной, площадям Труда и Райсовета и по проезду Энергетиков. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали Станиславского, Котовского Ватутина. Заторы на Немировича-Данченко, Троллейной и Титова. Затруднено движение по площади Лыщинского, проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу сложно проехать по улицам Восход, Военной, Татьяны Снежиной и Бориса Богаткова.

Уровень пробок на утро 23 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber