В Новосибирске на месте аварийных домов построят жилой комплекс

В Новосибирске на месте аварийных домов построят современный жилой комплекс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на месте аварийных домов на улицах Красносельская, Коммунстроевская, 2-я Воинская и Грибоедова построят современный жилой комплекс. Об этом рассказали в мэрии.

— На данном участке семь домов были признаны аварийными, пять из них уже расселены (два муниципалитетом и три застройщиком) по программе развития застроенных территорий и с привлечением инвестора. Перспектива развития этой территории хорошая — здесь предполагается не только строительство многоэтажных домов, но и благоустройство прилегающей территории, — пояснил мэр города Анатолий Локоть.

Сейчас застройщик готовит документы для сноса и снятия домов с кадастрового учета. В феврале 2023 года планируется начать застройку.

В муниципалитете также отметили, что сейчас в городе насчитывается 463 аварийных дома.

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