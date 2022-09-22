В Новосибирск в октябре ожидаются заморозки до -6 градусов и снег

В Новосибирск в октябре придут заморозки до −6 градусов, а также первый снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирск в октябре придут заморозки до −6 градусов, а также первый снег. По прогнозам синоптиков, холода придут на второй неделе октября.

— Первые ощутимые холода придут на первой неделе октября. 3 числа температура воздуха ночью опуститься до нуля, в течение недели температура днем будет держаться в среднем на отметке в +10…+16 градусов днем, −3…+5 ночью, — сообщает сервис Gismeteo. — 12 октября температура воздуха днем достигнет +3 градусов, ночью — 2. Возможен снег с дождем. А 14 октября температура воздуха днем достигнет −3 градусов, а ночью опустится до −6.

А вот сервис Яндекс. Погода обещает сибирякам первый снег уже 1 октября. В этот день по прогнозам местных синоптиков, температура воздуха днем составит +6 градусов, ночью похолодает до нуля.

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