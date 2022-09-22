ХК «Сибирь» проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Автомобилист» из Екатеринбурга. Фото: vk.com/hcsibir1962

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч завершился со счетом 3:5 в пользу соперников.

В первом периоде екатеринбургские спортсмены забили «Сибири» две шайбы, новосибирские — одну. Во втором периоде обе команды забросили по две шайбы, и финал игры определил третий период, когда «Автомобилист» забросил шайбу в пустые ворота «Сибири».

Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 25 сентября с командой «Витязь» из Московской области.

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