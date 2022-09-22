В Новосибирске вечером 22 сентября ухудшилось качество воздуха

В Новосибирске вечером в четверг, 22 сентября, ухудшилось качество воздуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вечером в четверг, 22 сентября, ухудшилось качество воздуха. Как сообщает сервис мониторинга Airvoice, уровень загрязнения достиг 7 баллов.

— В Новосибирске уровень загрязнения воздуха составляет в среднем 7 баллов. В определенных районах города ситуация обстоит чуть лучше. К примеру, в районе улицы Первомайская уровень загрязнения достигает 7 баллов, в районе улиц Сибирская и Горького — 4, а в районе улицы Бардина — и вовсе равняется одному баллу, — сообщает сервис мониторинга.

По прогнозам синоптиков в ближайшее дни осадков в регионе не ожидается, но, возможно, на ситуацию благоприятно повлияет ветер, который будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду.

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