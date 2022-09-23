Погода в Новосибирске на 23 сентября 2022 года: резкое похолодание до +15

Погода в Новосибирске на 23 сентября 2022 года: солнце радовало нас недолго, снова пришло резкое похолодание.

— Ночью будет +7…+9 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+17. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 градусов, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +1…+6 градусов, местами +11. Днем температура повысится до +15…+20 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

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