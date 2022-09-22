В Новосибирской области арктический холод сменит жару

В Новосибирске жару сменит ощутимое похолодание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске жару сменит ощутимое похолодание. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Первое похолодание будет ощущаться уже в пятницу, 23 сентября. Температура воздуха днем в Новосибирской области составит 15-20 градусов тепла, ночью — 1-6 градусов тепла. В субботу, 24 сентября, температура днем в среднем поднимется до 13-18 градусов тепла, а вот ночью уже серьезно похолодает до 2-7 градусов, местами возможны будут заморозки до −3, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В воскресенье, 25 сентября, в Новосибирской области температура будет удерживаться на отметке в среднем в 8-13 градусов днем, 2-7 градусов тепла ночью с заморозками до −3 градусов.

В целом погода ожидается облачная, преимущественно без осадков. В воскресенье возможен небольшой дождь.

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