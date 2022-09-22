В Новосибирске магазин H&M в «Галерее» закроют 22 сентября

В Новосибирске магазин шведской торговой сети h&m закроют 22 сентября. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске магазин шведской торговой сети H&M закроют 22 сентября. Ранее точку открывали на месяц, чтобы распродать остатки товаров. За это время там раскупили почти все.

В последние дни работы магазин объявил большие скидки, что еще более привлекло туда покупателей. Сейчас на прилавках остались только головные уборы, платья, брюки, шорты и белье. Правда, с размерами разгуляться не выйдет. Кроме того, как сообщается в объявлении о закрытии, покупатели в случае чего смогут вернуть приобретенные товары в течение двух недель, не считая дня покупки, в любом другом магазине H&M или через пункты CDEK.

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