Новосибирцы пожаловались на мужчину, который ударил маленького ребенка по лицу

В Заельцовском районе нетрезвый мужчина ударил малыша по лицу. Фото: Инцидент Новосибирск
В Заельцовском районе нетрезвый мужчина ударил малыша по лицу. Об этом в группе «Инцидент Новосибирск» рассказала очевидица, пожелавшая остаться анонимной.
По словам местной жительницы, все произошло в четверг, 22 сентября, рядом с Галущака, 2а. Сибирячка отметила, что агрессию по отношению к ребенку проявил мужчина в белой футболке.
− Жалко ребенка, на вид ему около года-двух, − написала жительница Новосибирска.
Свидетелями произошедшего стали также трое коллег женщины, которые стояли на улице. Новосибирцы не знали, в какие органы обращаться, поэтому решили предать ситуацию огласке.
Автор поста добавила, что рядом с мужчиной находилась женщина в штанах с изображением листьев конопли. Оба были в нетрезвом состоянии.
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