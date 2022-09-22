В Новосибирске пьяный водитель внедорожника получил срок за сбитого дорожного рабочего

Суд отклонил апелляцию подсудимого Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирский областной суд утвердил приговор 57-летнему водителю, который сбил дорожного рабочего в Купино. ДТП случилось 2 августа 2020 года на автодороге «Карасук- Купино».

Согласно материалам дела, начальник службы безопасности местного элеватора сел за руль внедорожника Mitsubishi Outlander и на участке ремонта дороги проигнорировал запрещающий сигнал регулировщика и требования знаков. Он не снизил скорость и сбил дорожного рабочего. «Скорая» доставила потерпевшего в больницу с переломом бедра.

- Сотрудники ДПС установили алкогольное опьянение, однако сам водитель вину отрицал. Говорил, что якобы принял лекарство после ДТП. Подсудимый утверждал, что рабочий сам выпрыгнул под колеса, но эти версии не нашли подтверждения. Новосибирский областной суд отклонил апелляцию адвоката и оставил в силе приговор Купинского районного суда, – сообщил КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Богер. – Суд назначил мужчине 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

В качестве дополнительного наказания суд лишил его права заниматься управлением транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

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