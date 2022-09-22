Новосибирский биолог объяснил массовое скопление уток на реке Обь

Массовое скопление уток на реке Обь объяснил биолог из Новосибирска.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на реке Обь заметили массовое скопление уток. Биолог Алексей Яновский в разговоре с КП-Новосибирск объяснил, с чем это связано.
О «нашествии» пернатых рассказали местные жители, прогуливающиеся по Михайловской набережной. По словам Алексея Яновского, утки слетелись туда по нескольким причинам.
Во-первых, птицы ищут безопасное место в период охоты на них. В конце августа охотникам Новосибирской области разрешили отстреливать уток. Поэтому пернатые перебрались в центр города, где их никто не трогает.
Во-вторых, зимой Обь замерзает не полностью. На ней в некоторых местах остаются промоины. Это создает для птиц комфортные условия.
Сейчас утки чувствуют себя прекрасно. В иле на мелководьях Оби они с легкостью находят для себя корм.
− Там много личинок хирономид, называемых мотылем, а также личинок ручейников и поденок. Да и рачков бокоплавов можно найти, − рассказал КП-Новосибирск эксперт.
Биолог добавил, что чаще всего в черте города и в пригородах можно встретить выводки крякв.
− Это наиболее неприхотливый и терпимый к соседству с людьми и домашними животными вид диких уток. Недаром от дикой кряквы берут начало почти все породы домашних уток, − отметил Алексей Яновский.
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