Диспетчеры «Службы 112» в Новосибирской области ежедневно принимают 3500 вызовов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области диспетчеры «Службы 112» ежедневно принимают 3500 вызовов. Эта система в этом году отмечает пятилетие. Наш регион первым в Сибири запустил такой проект по решению Правительства области. В каждой смене службы 112 работают психолог, переводчик, сурдопереводчик.

Известно, что за пять лет работы в службу поступили свыше 6 млн обращений с информацией о ЧП. Так, звонки о вызовах скорой поступили в количестве – 805 731, о вызове полиции – 574 740. В аварийную службу ЖКХ обратились 106 199 раз, в службу газа – 4021, антитеррористическую службу обратились 178 раз, а в пожарную охрану поступило 72 973 звонка.

Как пояснил руководитель ГКУ НСО «Служба 112» Дмитрий Леонов, у службы налажено взаимодействие с «Авиалесоохраной». Когда диспетчер получает вызов о пожаре, направляет на место группу парашютистов для его ликвидации. Также в службе сотрудничают с управлением региональной ветеринарии. Такой контакт необходим, когда в 112 звонят сибиряки с информацией о встречах с дикими зверями: например, медведями, лосями.

– По словам Дмитрия Леонова, сегодня перед «Службой 112» стоят новые вызовы – второй год идет активный переход на отечественное программное обеспечение, работа в этом направлении будет завершена в ближайшее время, – добавили в правительстве Новосибирской области.

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