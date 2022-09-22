В Краснообске Новосибирской области поймали вора-рецидивиста

В Краснообске полицейские задержали вора-рецидивиста. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснообске полицейские задержали вора-рецидивиста. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

9 августа в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что из комнаты в коммунальной квартире, где он проживает, пропали телевизор, парфюм и некоторые другие вещи. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый сосед потерпевшего по комнате. 40-летний мужчина уже отбывал наказание за кражу, грабеж и умышленное уничтожение имущества.

− Злоумышленник проник в комнату путем отжатия двери, совершил кражу и скрылся, − рассказали в МВД.

Выяснилось, что мужчина причастен еще к двум преступлениям, совершенным в Краснообске. В первом случае злоумышленник похитил велосипед, а во втором – моноблок.

Часть похищенного подозреваемый уже успел продать. Вырученные деньги сибиряк потратил на себя. Стражи правопорядка обнаружили украденные велосипед и крупную технику. Все вещи вернули их владельцам.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй и частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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