В Краснообске Новосибирской области поймали вора-рецидивиста

В Краснообске полицейские задержали вора-рецидивиста.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Краснообске полицейские задержали вора-рецидивиста. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
9 августа в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что из комнаты в коммунальной квартире, где он проживает, пропали телевизор, парфюм и некоторые другие вещи. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый сосед потерпевшего по комнате. 40-летний мужчина уже отбывал наказание за кражу, грабеж и умышленное уничтожение имущества.
− Злоумышленник проник в комнату путем отжатия двери, совершил кражу и скрылся, − рассказали в МВД.
Выяснилось, что мужчина причастен еще к двум преступлениям, совершенным в Краснообске. В первом случае злоумышленник похитил велосипед, а во втором – моноблок.
Часть похищенного подозреваемый уже успел продать. Вырученные деньги сибиряк потратил на себя. Стражи правопорядка обнаружили украденные велосипед и крупную технику. Все вещи вернули их владельцам.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй и частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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