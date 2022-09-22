В Новосибирске трое малышей-погодок остались одни в запертой квартире. Фото: МАСС.

На улице Бульвар Молодёжи в Новосибирске в запертой квартире одни остались трое детей. Совсем маленьких: двухлетняя девочка, годовалый мальчик и девочка-грудничок. Мама не могла попасть к малышам, так как дверь заблокировало. Она вызвала спасателей.

– Специалисты прибыли на место в 11:48. Они обеспечили доступ в помещение. Детей, девочку 2020 года рождения, девочку 2022 года рождения и мальчика 2021 года рождения, передали матери, – говорится в сводке МАСС.

Дети пробыли одни около получаса. За это время с ними, к счастью, ничего не стряслось. Помощь медиков малышам не потребовалась.

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