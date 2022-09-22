В Новосибирске 17-летний подросток пытался покончить с собой на улице Бронной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители высотки на улице Бронной в Новосибирске позвонили в службу спасения. Они сообщили о подростке, который угрожал покончить с собой. Спасатели незамедлительно выехали на место.

– Специалисты уговорили парня 2005 года рождения успокоиться и отказаться от своей идеи, – уточнили в службе МАСС.

Работа спасателей заняла 35 минут. 17-летнего подростка передали полицейским для выяснения всех обстоятельств случившегося. Помощь мальчику ему не потребовалась.

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