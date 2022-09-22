Два киоска загорелись ночью в Новосибирске на улице Учительской

В Новосибирске сгорели два киоска. Фото: стоп-кадры / АСТ-54.

В ночь на 22 сентября в Новосибирске сгорели два киоска. Пожар произошел в Калининском районе на улице Учительской, 22.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в половине четвертого часа ночи. Пожар полностью потушили за полчаса.

Очевидцы прислали в группу «АСТ-54» видео, на котором киоск горит и искрится. В результате пожар полностью уничтожил один из киосков, у второго повреждена стена.

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