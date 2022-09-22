Новосибирцев предупредили о банде карманниц, орудующей в 43 маршрутке

Новосибирцев предупредили о банде карманниц, орудующих в 43 маршрутке.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жители Новосибирска предупредили о карманницах, которые орудуют в 43 маршрутке. Они написали о злоумышленницах в соцсети.
– В маршрутку 43 вечером 19 сентября на остановке «Дом быта» по направлению на ОбьГЭС зашли 4 женщины в темной одежде, с сумками, не славянской национальности. Создали в маршрутке толкучку и хаос. Одна из них встала вплотную ко мне и запустила руку в мою сумку, – рассказала жительница Новосибирска в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».
Женщина добавила, что заметила это и закричала. После чего воровки замешкались, заторопились и выбежали из маршрутки на следующей остановке. Сибирячка предположила, что у других пассажиров им удалось что-то стащить.
Новосибирцы заявили, что банда этих карманниц давно промышляет в маршрутке.
– Эта банда орудует на маршруте давно. Летом рядом по мной был случай аналогичный с этими же дамами. На этом же маршруте! – написали комментаторы.
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