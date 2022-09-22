Цены на авиабилеты из Новосибирска в Алматы и Стамбул резко выросли

Билеты из Новосибирска за границу подорожали на десятки тысяч рублей. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

Авиабилеты из Новосибирска в Казахстан, Турцию, Грузию и другие страны подорожали в несколько раз. Если обычно один билет стоил около 30 – 40 тысяч рублей, то на сегодняшний день средняя стоимость полета на ближайший день составляет около 160 тысяч.

По данным сайтов авиаперевозчиков, билет на ближайший рейс в Нур-Султан можно купить только в ноябре. По данным новосибирских СМИ, билеты уже раскупили. Еще 21 сентября цена на билет составляла примерно 160 тысяч рублей.

Стоимость билета до Стамбула составляет 120 тысяч рублей. До Алматы – 67 тысяч рублей.

С 22 сентября цены начали стабилизироваться.

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